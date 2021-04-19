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Авария в Дюртюлинском районе: спасатели достали водителя из покореженной после ДТП машины

Авария в Дюртюлинском районе: спасатели достали водителя из покореженной после ДТП машины

Дюртюлинский район | 19 апр 2021 | 19:38

В Башкирии спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Сообщение об аварии в Дюртюлинском районе поступило днем сегодня, 19 апреля.

Как стало известно, на трассе Уфа – Дюртюли вблизи н/п Аргамак лоб в лоб столкнулись Nissan Qashqai и LADA Granta.

Водитель Лады оказался зажат в автомобиле и ему требовалась помощь спасателей. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районном суде 8 апреля приняли решение лишить родительских прав местную жительницу. Мать троих детей 9, 7 и 4 лет не следила за ними и фактически самоустранилась от воспитания, отмечается в сообщении пресс-службы. 

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Источник: gtrk.tv

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