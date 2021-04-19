Авария в Дюртюлинском районе: спасатели достали водителя из покореженной после ДТП машины

В Башкирии спасатели оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Сообщение об аварии в Дюртюлинском районе поступило днем сегодня, 19 апреля.
Как стало известно, на трассе Уфа – Дюртюли вблизи н/п Аргамак лоб в лоб столкнулись Nissan Qashqai и LADA Granta.
Водитель Лады оказался зажат в автомобиле и ему требовалась помощь спасателей. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
Ранее сообщалось о том, что в Дюртюлинском районном суде 8 апреля приняли решение лишить родительских прав местную жительницу. Мать троих детей 9, 7 и 4 лет не следила за ними и фактически самоустранилась от воспитания, отмечается в сообщении пресс-службы.