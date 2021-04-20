В Уфе из-за паводка эвакуируют людей

Уфа | 20 апр 2021 | 09:32

Сегодня, 20 апреля, с Кооперативной поляны эвакуируют людей. Об этом рассказал глава Кировского района города. В этом микрорайоне затопило 55 придомовых участков, до жилых домов вода еще не добралась.







Два человека уже заселились в пункт временного размещения, который расположен в Санатории-профилактории Уфимского государственного авиационного технического университета. Их осмотрели медики. Сегодня в ПВР отправятся еще пять человек и один ребенок. В микрорайон экстренно подвозят питьевую и техническую воду — сейчас там остаются более 300 жителей, 70 детей и один инвалид.



В противопаводковый штаб, который расположен на базе МУП СУРСИС, по необходимости будут доставлены продукты питания. Чтобы сдержать дальнейшее продвижение воды в микрорайоне, служба по благоустройству завозит грунт на улицы Трудовую и Левобережную.

— Также перелило улицу Малозаречную в Кооперативной поляне, протяженность перелива составляет 120 погонных метров. В связи с этим по данной улице перевозка населения осуществляется лодкой, — рассказал Илвир Нурдавлятов.

Также в Кировском районе перелило еще три дороги, по которым теперь опасно передвигаться. Это дороги на базах отдыха «Рочер», «Солнечные пески» и дорога, ведущая к деревне Дудкино. На них установлены дополнительные ограждения.



Страдают и жители Ленинского района. Сегодня утром произошел перелив дороги между поселками Романовка и Козарез. Ее перекрыли, сейчас людей из Козареза служба речных переправ перевозит в Нижегородку. За последние сутки эвакуировали почти 70 человек. В Затоне также затопило дорогу в районе улицы Серова, но у местных есть альтернативный вариант объезда, администрация отсыпала и ее.





Ранее сообщалось о том, что в Бурзянском районе, из-за разлившейся реки, перекрыли автодорогу.









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Фото: Илвир Нурдавлятов / vk.com