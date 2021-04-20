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ДТП в Сибае: подросток на велосипеде попал под колеса микроавтобуса

ДТП в Сибае: подросток на велосипеде попал под колеса микроавтобуса

Сибай | 20 апр 2021 | 10:22

Из семи пострадавших в автомобильных авариях за минувшие сутки двое - подростки. Всего 19 апреля зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий.

В Сибае около шести часов вечера на улице Ленина под колёса микроавтобуса ГАЗ, перевозившего рабочих одного из предприятий, попал пятнадцатилетний подросток.  Восьмиклассник пересекал проезжую часть на велосипеде, при этом не спешился. Ребёнок с переломом доставлен в больницу. Начато разбирательство.

Три часа спустя в Нефтекамске учащийся одной из школ города за рулём питбайка во дворе дома по улице Ленина совершил наезд на ограждение. В результате падения 13-летний подросток получил открытые травмы и госпитализирован. Причины и условия возникновения ДТП устанавливаются. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции Башкортостана выявлено 2380 нарушений правил дорожного движения, задержаны 34 нетрезвых водителя, разыскан один ранее угнанный автомобиль.

Ранее сообщалось об аварии в Дюртюлинском районе: спасатели достали водителя из покореженной после ДТП машины.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: ГИБДД РБ

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