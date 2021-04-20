В Башкирии пропал житель Стерлитамака Павел Ерушенков

Стерлитамакский район | 20 апр 2021 | 14:04

Волонтеры поискового отряда «Отклик» сообщили, что в настоящий момент идут поиски пропавшего 36-летнего Павла Ерушенкова из Стерлитамака. По данным поисковиков, молодой мужчина вышел из дома 12 апреля и с тех пор о нем нет никакой информации.







Приметы: рост 177 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза.



Был одет: голубая бейсболка, черная ветровка с голубой окантовкой по низу, черные спортивные штаны, черные замшевые ботинки.

Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.



Ранее, в Башкирии объявили поиски 17-летнего подростка из Стерлитамака Александра Захарова. Юноша ушел из дома 15 апреля и с тех пор перестал выходит на связь с близкими.





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Фото: «Отклик»