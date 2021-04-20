В Башкирии пропал житель Стерлитамака Павел Ерушенков

Волонтеры поискового отряда «Отклик» сообщили, что в настоящий момент идут поиски пропавшего 36-летнего Павла Ерушенкова из Стерлитамака. По данным поисковиков, молодой мужчина вышел из дома 12 апреля и с тех пор о нем нет никакой информации.
Приметы: рост 177 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы, голубые глаза.
Был одет: голубая бейсболка, черная ветровка с голубой окантовкой по низу, черные спортивные штаны, черные замшевые ботинки. Просим всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по телефону: 89871060601 или 02.