В Стерлитамаке женщин и маленьких девочек заставляли заниматься проституцией

Стерлитамакский район | 20 апр 2021 | 18:11

В Стерлитамаке полицейские задержали преступников, которые организовали в городе притоны и принуждали женщин к занятию проституцией. Как сообщает пресс-служба МВД, среди пострадавших были и девочки, не достигшие 14 лет.







Уточняется, что с 2017 по 2019 год в сексуальное рабство попали десятки девушек. В организации криминального бизнеса обвиняются женщины 31 и 48 лет, а также 26-летний мужчина. Подозреваемые создали в Стерлитамаке бизнес со своими правилами поведения и системой штрафов для провинившихся. На предполагаемых злоумышленников работали диспетчер, водители и охранники. Встречу с клиентами они организовывали в арендованных апартаментах, а рекламу распространяли через соцсети и в городских увеселительных заведениях.

В ближайшее время уголовные дела рассмотрят в суде. Подозреваемым грозит до 15 лет тюрьмы.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке пожарные спасли новорожденных близнецов из заблокированной огнем квартиры.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: архив newsbash.ru