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Уфимец нанес своей жене ножевые ранения, из-за запрета продолжать застолье

Уфимец нанес своей жене ножевые ранения, из-за запрета продолжать застолье

Уфа | 20 апр 2021 | 20:01

Уфимские следователи возбудили уголовное дело в отношении 70-летнего мужчины – его подозревают в покушении на убийство.

По версии следствия, днем 19 апреля супруги вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки у себя в квартире в одном из домов по улице 50 лет СССР. Когда гость лег спать, между супругами произошла ссора из-за того, что жена запретила мужу пить дальше. Хозяин дома нанес своей благоверной множественные ножевые ранения, после чего лег спать. Потерпевшую в крови и без сознания обнаружила соседка. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Подозреваемый скрываться от следствия не стал и сознался в содеянном. Оказалось, ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. За время конфликта он успел ранить и гостя, который пытался помирить супругов.


- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия и предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, — комментирует пресс-служба СУ СК РФ по РБ.
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Источник: gtrk.tv

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