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ДТП в Уфе: сестры-восьмиклассницы попали под колеса внедорожника

ДТП в Уфе: сестры-восьмиклассницы попали под колеса внедорожника

Уфа | 21 апр 2021 | 09:28

20 апреля на дорогах Башкортостана зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы.

Двое сестёр-восьмиклассниц из Уфы пострадали в результате наезда внедорожника "Honda CR-V". Авария произошла в семь часов вечера на Советской площади столицы республики. По предварительным данным, девочки переходили в проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда произошел наезд автомобиля под управлением 65-летний жительницы Уфимского района. Подростки получили травмы. По факту начато разбирательство. 

ГИБДД обращается с просьбой к водителям не подвергать детские жизни опасности и соблюдать правила дорожного движения. Заметив юного пешехода на своём пути, заблаговременно снижайте скорость движения. Также следует поступать вблизи остановок общественного транспорта, парков и скверов, детских площадок.

За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено более 2,5 тысяч нарушений правил дорожного движения, задержаны 29 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о ДТП в Сибае. Здесь подросток на велосипеде попал под колеса микроавтобуса.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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