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Пик половодья на реке Белой в Уфе наступит через 2 дня

Пик половодья на реке Белой в Уфе наступит через 2 дня

Уфа | 21 апр 2021 | 10:10

В городе Уфе уровень воды в реке Белая не прекращает подыматься. На сегодня он составляет 637 см. Согласно информации Госкомитета по ЧС в Республике Башкортостан, в скорое время прогнозируется снижение половодья.

На прошедшем брифиге эти же данные подтвердили представители Гидрометцентра Башкирии. Если в ближайшее время не будет существенных осадков, то к пятнице уровень рек снизится.

— Сейчас на реке Белой наблюдается колебание уровней, в ближайшее  время ожидается пик половодья и постепенное его понижение, — подчеркнула представитель Башгидрометцентра.
Отмечается, что под контролем МЧС Республики Башкортостан на сегодня находятся двадцать подтопленных территорий. В городе Уфе перелив реки Белой вызвал подтопление микрорайонов Нижегородка и Кооперативная поляна.

Спасатели также сообщили, что уже наблюдается снижение уровня воды в реке Дема. За прошедшие сутки он спустился на 9 см.

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Источник: mkset.ru
Фото: из архива newsbash.ru

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