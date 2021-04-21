Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Из посёлка под Уфой эвакуировали 235 жителей

Из посёлка под Уфой эвакуировали 235 жителей

Из посёлка под Уфой эвакуировали 235 жителей

Уфа | 21 апр 2021 | 11:41

Сегодня, 21 апреля, уровень воды в реке Белой в пределах столицы Башкирии составил 640 сантиметров. Информацию об этом предоставили в «Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ранее произошел перелив дороги, соединяющей населенные пункты Романовка и Козарез. В настоящее время заполнен участок протяженностью 400 метров, при этом на метр поднялся уровень воды.

В связи с этим проезд был закрыт. Жителей поселка Козарез эвакуировали на теплоходе. По информации на сайте мэрии Уфы, на данный момент «на большую землю» доставлено 235 человек. В подтопленном поселке круглосуточно дежурят спасатели.

Читайте также:

Пик половодья на реке Белой в Уфе наступит через 2 дня
Также сообщается, что на 21 апреля подтоплены участки в микрорайоне Затон на улице Береговая, 12 и 4а. Кроме того, произошел перелив дороги по улице Серова длиной 50 метров и глубиной 60 сантиметров. Силами Службы по благоустройству Ленинского района проведена отсыпка дамбы для недопущения подтопления участков жилых домов. Отмечается, что угрозы здоровью и жизни людей нет.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Фото: пресс-служба администрации Уфы

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: