Из посёлка под Уфой эвакуировали 235 жителей

Уфа | 21 апр 2021 | 11:41

Сегодня, 21 апреля, уровень воды в реке Белой в пределах столицы Башкирии составил 640 сантиметров. Информацию об этом предоставили в «Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ранее произошел перелив дороги, соединяющей населенные пункты Романовка и Козарез. В настоящее время заполнен участок протяженностью 400 метров, при этом на метр поднялся уровень воды.







В связи с этим проезд был закрыт. Жителей поселка Козарез эвакуировали на теплоходе. По информации на сайте мэрии Уфы, на данный момент «на большую землю» доставлено 235 человек. В подтопленном поселке круглосуточно дежурят спасатели.

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Также сообщается, что на 21 апреля подтоплены участки в микрорайоне Затон на улице Береговая, 12 и 4а. Кроме того, произошел перелив дороги по улице Серова длиной 50 метров и глубиной 60 сантиметров. Силами Службы по благоустройству Ленинского района проведена отсыпка дамбы для недопущения подтопления участков жилых домов. Отмечается, что угрозы здоровью и жизни людей нет.





Фото: пресс-служба администрации Уфы