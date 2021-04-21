Из посёлка под Уфой эвакуировали 235 жителей
Уфа | 21 апр 2021 | 11:41
Сегодня, 21 апреля, уровень воды в реке Белой в пределах столицы Башкирии составил 640 сантиметров. Информацию об этом предоставили в «Башкирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Ранее произошел перелив дороги, соединяющей населенные пункты Романовка и Козарез. В настоящее время заполнен участок протяженностью 400 метров, при этом на метр поднялся уровень воды.
В связи с этим проезд был закрыт. Жителей поселка Козарез эвакуировали на теплоходе. По информации на сайте мэрии Уфы, на данный момент «на большую землю» доставлено 235 человек. В подтопленном поселке круглосуточно дежурят спасатели.
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Фото: пресс-служба администрации Уфы
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