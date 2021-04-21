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В Стерлитамаке загорелось сооружение неэксплуатируемой градирни

В Стерлитамаке загорелось сооружение неэксплуатируемой градирни

Стерлитамакский район | 21 апр 2021 | 12:30

21 апреля в Стерлитамаке очевидцами был замечен пожар  со стороны предприятия «Синтез-Каучук». 

Как рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, поступил сигнал о горении по улице Технической, 32.

«Силы и средства МЧС РФ экстренно выехали на место возгорания, которому был присужден 3 ранг опасности», — сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.

Получены сведения, что загорелась деревянная  обрешетка в строении неэксплуатируемой градирни (охладительной башни). Причину возгорания предстоит выяснить.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке полицейские задержали преступников, которые организовали в городе притоны и принуждали женщин к занятию проституцией. 

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

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