В Стерлитамаке загорелось сооружение неэксплуатируемой градирни

Стерлитамакский район | 21 апр 2021 | 12:30

21 апреля в Стерлитамаке очевидцами был замечен пожар со стороны предприятия «Синтез-Каучук».



Как рассказали в пресс-центре Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан, поступил сигнал о горении по улице Технической, 32.



«Силы и средства МЧС РФ экстренно выехали на место возгорания, которому был присужден 3 ранг опасности», — сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики.









Получены сведения, что загорелась деревянная обрешетка в строении неэксплуатируемой градирни (охладительной башни). Причину возгорания предстоит выяснить.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке полицейские задержали преступников, которые организовали в городе притоны и принуждали женщин к занятию проституцией.





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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ