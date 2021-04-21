В Октябрьском разнорабочий упал с 5-метровой высоты
Октябрьский | 21 апр 2021 | 16:38
Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан начала расследование несчастного случая, произошедшего в городе Октябрьском.
12 апреля подсобный рабочий находился на территории ООО «Италбашкерамика плюс». Мужчина работал на высоте в массозаготовительном цехе. В какой-то момент он упал с высоты пяти метров. В результате мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Специалистам Гострудинспекции предстоит выяснить, кто виноват в случившемся.
Накануне эксперты завершили расследование другого инцидента, произошедшего по вине работодателя. Там 9 февраля 45-летний электрогазосварщик упал с высоты, когда занимался демонтажем резервуара. Несчастный случай произошел на территории Ишимбайского МУП «Межрайкоммунводоканал».
Ранее сообщалось о том, что пьяный житель Октябрьского попытался угнать автомобиль такси.