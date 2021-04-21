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В Октябрьском разнорабочий упал с 5-метровой высоты

В Октябрьском разнорабочий упал с 5-метровой высоты

Октябрьский | 21 апр 2021 | 16:38

Государственная инспекция труда в Республике Башкортостан начала расследование несчастного случая, произошедшего в городе Октябрьском.

12 апреля подсобный рабочий находился на территории ООО «Италбашкерамика плюс». Мужчина работал на высоте в массозаготовительном цехе. В какой-то момент он упал с высоты пяти метров. В результате мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Специалистам Гострудинспекции предстоит выяснить, кто виноват в случившемся.

Накануне эксперты завершили расследование другого инцидента, произошедшего по вине работодателя. Там 9 февраля 45-летний электрогазосварщик упал с высоты, когда занимался демонтажем резервуара. Несчастный случай произошел на территории Ишимбайского МУП «Межрайкоммунводоканал».

Ранее сообщалось о том, что пьяный житель Октябрьского попытался угнать автомобиль такси.

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Фото: из архива newsbash.ru

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