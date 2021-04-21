Житель Янаульского района поджег дом, в котором находились его мать и брат

Янаульский район | 21 апр 2021 | 18:40

В Янаульском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту пожара в частном доме, в котором погибли два человека. В причинении смерти по неосторожности двум людям обвиняется 48-летний местный житель.







Следствие установило, что 20 апреля 2021 года около 10 часов подозреваемый, находясь у себя дома в деревне Верхняя Барабановка, был пьян. В этом состоянии он решил проверить подлинность и крепость спирта, пять литров которого он получил, будучи на заработках в другом регионе. Он налил в крышку канистры спирт и поджёг. Спирт оказался качественным и, как положено, тут же вспыхнул. Следом вспыхнули стоящие рядом предметы обихода, а затем загорелся и весь дом.



Находящиеся в доме 87-летняя мать и 61-летний брат подозреваемого скончались на месте происшествия. Самого подозреваемого, потерявшего сознание, спасла сожительница. Она проснулась, увидела, что дом горит, и выволокла сожителя на улицу. Благодаря ей они оба остались живы.



В настоящее время устанавливаются причины произошедшего. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось об еще одном крупном пожаре в Янаульском районе: сгорели дом и дворовые постройки, два человека погибли.





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Фото: СК СУ РФ по РБ