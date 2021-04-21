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В Салавате обнаружили труп пропавшего год назад мужчины

В Салавате обнаружили труп пропавшего год назад мужчины

Салават | 21 апр 2021 | 18:45

Жители Салавата обнаружили труп неизвестного мужчины. По сообщению местного издания «Выбор», это произошло 19 апреля. Тело находилось в озере, расположенного около психоневрологического интерната на улице Победы, 33. 

Личность погибшего удалось определить по паспорту. Как выяснилось, это пропавший в ноябре прошлого года 51-летний Роберт Ванюшкин. Его тело, как удалось установить, всю зиму находилось подо льдом.

В настоящий момент причины смерти пока что неизвестны. Обстоятельства выясняют сотрудники отдела МВД России по Салавату. 

Ранее сообщалось о ДТП в Салавате: водитель Дэу Нексия сбил велосипедистку. Студентка 2 курса одного из колледжей получила ушибы.

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Фото: «Выбор»

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