В администрации Учалинского района рассказали свою версию трагедии с мальчиком

Учалинский район | 22 апр 2021 | 09:25

Замглавы администрации Учалинского района Алмас Рахматуллин, где несколько дней назад собаки загрызли четырехлетнего ребенка, рассказал подробности этой истории. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщили на круглом столе общественной палаты республики.



Выяснилось, что малыш отправился гулять не один, а вместе со своей собакой, которая была достаточно крупных размеров. И могло произойти так, считает Рахматуллин, что мальчик стал отгонять бродячих собак от домашней. Стая, которая напала на ребенка, состояла из семи собак, пять из них были домашними.



— Собаки буквально разодрали ребенка. Это соседские собаки, собственникам теперь грозит штраф, — рассказал Рахматуллин.









Также чиновник объяснил, что в районе запретили отлавливать бездомных животных и заниматься их стерилизацией и вакцинацией. Причиной такого решения стало отсутствие специализированного транспорта. В районе долго не могли найти подрядчика, который занимался бы отловом: отбор начался еще в феврале, а муниципальный контракт заключили только в апреле.



Напомним, в Учалинском районе Башкирии, в селе Сафарово, 17 апреля стая безнадзорных собак насмерть загрызла четырехлетнего мальчика. Следком Башкирии уже возбудил уголовное дело по данному факту. Сыщики даже задержали главу сафаровского сельсовета.





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