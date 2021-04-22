В Башкирии от нападения собак за прошедший год пострадали более 9 тысяч человек

Уфа | 22 апр 2021 | 09:43

За 2020 год в Башкирии 9 тысяч 381 человек получили укусы от различных животных, более 2 тысяч пострадавших – это дети до 14 лет. При этом 12 жителей республики получили повреждения от животных, у которых было выявлено бешенство, из них 3 собаки и 2 волка.







Такие данные были озвучены на круглом столе по решению проблем бездомных животных, организованного республиканской Общественной палатой.

— Приходится констатировать тот факт, что среди населения – тотальная санитарная безграмотность, каждый пятый, начавший лечение после укусов животных, прекращает его, не завершив, — высказался начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РБ Олег Мавлютов.

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