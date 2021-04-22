Под Уфой утонул экскаватор, с находящими внутри работниками

Уфа | 22 апр 2021 | 11:35

21 апреля в Уфимском районе Башкирии произошел жуткий несчастный случай. Подробнее о нем рассказали в пресс-службе республиканской Государственной инспекции труда, которая начала расследование инцидента.







На данный момент известно, что экскаватор упал в воду. В нем находились двое мужчин – 47-летний бригадир машинистов земснаряда и 38-летний главный механик. Оба – сотрудники ЗАО «Баштрансгидромеханизация». Работники организации погибли. Экспертам предстоит узнать, при каких обстоятельствах и по каким причинам произошла трагедия. Известно, что организация занимается разработкой песчаных и гравийных карьеров.



Ранее сообщалось о ДТП в Уфе: неизвестный водитель насмерть сбил пешехода.





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Фото: пресс-служба Гострудинспекции РБ