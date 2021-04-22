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В Туймазинском районе за сутки зафиксировали 9 пожаров

В Туймазинском районе за сутки зафиксировали 9 пожаров

Туймазинский район | 22 апр 2021 | 15:44

В Туймазинском районе Башкирии сутки бушуют пожары. За последние 24 часа было зарегистрировано 9 новых очагов возгорания. Об этом сообщает общественно-политическая газета «Туймазинский вестник».

Причинами пожаров стали сухая трава и мусор. Огонь пришел в Агиртамак, Булатово, Бишкураево и другие населенные пункты. Кроме того, сгорело уже 5 садовых домов, баня и одно заброшенное строение. Местные власти напоминают жителям о штрафах за сжигание мусора. Стоит сказать, размер наказания варьируется от 500 рублей до 100 тысяч рублей.

— Весной и осенью поступает много жалоб от граждан о невозможности выйти на улицу – дымом от сжигания мусора и ботвы заполнен весь частный сектор и села. Сжигание мусора и листвы создает пожароопасную обстановку, вредит экологии и здоровью граждан. Просим вас быть законопослушными, беречь экологию, свое здоровье и здоровье своих близких, — обратились к гражданам власти района.
Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе из-за пожара едва не загорелось кладбище.

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Источник: proural.info
Фото: «Туймазинский вестник»

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