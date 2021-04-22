В Уфе загорелась гидроизоляция металлических труб, огонь перекинулся на траву

Уфа | 22 апр 2021 | 18:52

В Уфе сегодня, 22 апреля 2021 года, в 16:15 в МЧС по РБ поступило сообщение о возгорании в микрорайоне Максимовка. На место были направлены спасатели МЧС.



Как рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии, возгорание произошло около очистных сооружений Северного водозабора. Загорелась гидроизоляция металлических труб, после чего огонь перешел на сухую траву. Пожар потушили в 17:06. Открытый огонь устранили в 17:24.

- Пострадавших нет. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС России, — добавили в учреждении.









Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии сутки бушуют пожары. За последние 24 часа было зарегистрировано 9 новых очагов возгорания.



Кроме того, стало известно, что в Башкортостане ожидается второй пик паводка. Об этом сообщил 22 апреля на ежедневном правительственном тематическом брифинге министр природопользования и экологии республики Урал Искандаров.





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Фото: Пресс-служба МЧС России по РБ