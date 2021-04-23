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Авария в Абзелиловском районе: водитель "Гранты" вылетел в кювет, погибли 2 человека | видео

Авария в Абзелиловском районе: водитель "Гранты" вылетел в кювет, погибли 2 человека | видео

Абзелиловский район | 23 апр 2021 | 09:12

Съезд с дороги с последующим опрокидыванием автомобиля стал причиной гибели двух жителей Абзелиловского района. Авария зарегистрирована в шестом часу вечера на 67 км автодороги Серменево- Амангильдино- Баймак.

По предварительным данным, 39-летний местный житель за рулём "Гранты" не справился с управлением при движении со стороны Бурангулово в направлении Утяганово, на участке с левым поворотом съехал вправо. Сам водитель от полученных травм погиб на месте происшествия, его 25-летний пассажир, не приходя в сознание, скончался в больнице. Начато разбирательство.

22 апреля в республике зарегистрировано семь автомобильных аварий, в которых два человека погибли, девять получили травмы.

Сотрудники госавтоинспекции выявили порядка 2370 нарушений ПДД, задержали 27 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии задержали лже-электриков.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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