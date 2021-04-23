В Караидельском районе медведь напал на работников транспортной организации

Караидельский район | 23 апр 2021 | 09:29

Получил раны лица и ноги. На рабочих напал медведь. Как стало известно, сотрудники транспортной организации увидели медведя и вышли на обочину.



Все происходило при движении на базу в д. Нагретдиново в Караидельском районе. В этот момент на водителя группы напал медведь. Животное получилось отогнать только криками и монтировкой.







После оказания первой медицинской помощи пострадавшего транспортировали в Благовещенск. В настоящее время он в сознании, в состоянии средней степени тяжести.



Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе пассажир подрался с полицейским. Очевидцы все успели заснять на видео, которое разлетелось по соцсетям.





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Фото: pixabay