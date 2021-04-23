Стало известно о состоянии пострадавшего от нападения медведя в Караидельском районе

Караидельский район | 23 апр 2021 | 11:47

Контузия и множественные укушенные раны головы и лица. Пострадавший от нападения медведя мужчина находится в тяжелом состоянии.



Накануне работник одного из нефтедобывающих предприятий во время осмотра скважины под Благовещенском стал жертвой косолапого хищника. Коллега помог отогнать животного, однако медведь нанес мужчине серьезные травмы. В том числе рваные раны век, перелом голени, укус руки. В настоящее время пострадавший в сознании, ему оказывается медицинская помощь.







Глеб Егоров, заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира:



- Буквально в 20 метрах от дороги в этом месте были норы барсука. Медведь пытался найти какой-то корм, в этот момент появится человек. В это время они уже вышли из берлог, голодные. Соответственно, случайная встреча может оказаться трагической.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram