Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Стерлитамаке загорелся многоэтажный дом, погиб человек

В Стерлитамаке загорелся многоэтажный дом, погиб человек

В Стерлитамаке загорелся многоэтажный дом, погиб человек

Стерлитамакский район | 23 апр 2021 | 23:36

Пожар в многоэтажном доме в Стерлитамаке унес жизнь 38-летнего мужчины, 15 человек эвакуированы.

Крупный пожар произошел сегодня, 23 апреля в городе Стерлитамаке. Загорелась квартира на 9 этаже жилого дома. Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 15 человек. К сожалению, в квартире, где было обнаружено задымление, погиб мужчина 1982 года рождения.

Предварительная причина пожара устанавливается. Всего в республике с начала 2021 года произошло 2925 пожаров, при которых погибло 99 человек.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке загорелось сооружение неэксплуатируемой градирни.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Фото: /uploads/posts/2021-04/1619202987_pozhar.jpg

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: