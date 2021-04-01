В Стерлитамаке загорелся многоэтажный дом, погиб человек

Стерлитамакский район | 23 апр 2021 | 23:36

Пожар в многоэтажном доме в Стерлитамаке унес жизнь 38-летнего мужчины, 15 человек эвакуированы.



Крупный пожар произошел сегодня, 23 апреля в городе Стерлитамаке. Загорелась квартира на 9 этаже жилого дома. Как сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС, до прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались 15 человек. К сожалению, в квартире, где было обнаружено задымление, погиб мужчина 1982 года рождения.







Предварительная причина пожара устанавливается. Всего в республике с начала 2021 года произошло 2925 пожаров, при которых погибло 99 человек.



Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке загорелось сооружение неэксплуатируемой градирни.





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