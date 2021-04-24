Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » Двое взрослых и двое детей погибли в страшном пожаре в Ишимбае

Двое взрослых и двое детей погибли в страшном пожаре в Ишимбае

Двое взрослых и двое детей погибли в страшном пожаре в Ишимбае

Ишимбайский район | 24 апр 2021 | 08:28

Страшный пожар унёс жизни четырех человек, в том числе двоих детей, в городе Ишимбай. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, поздно вечером 23 апреля заполыхал жилой дом по улице Гоголя.

Приехавшие пожарные обнаружили горение одноэтажного дома размерами 5х7 метров по всей площади. К сожалению, во время тушения были найдены тела 4 погибших – мужчины 1982 г.р., женщины 1972 г.р. и двоих детей – мальчика 2009 г.р. и девочки 2018 г.р.

На место трагедии выехали начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, а также сотрудники МВД и следователи регионального СКР.

-  В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания дома, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, — комментирует пресс-служба СУ СК РФ по РБ.
Ранее сообщалось об аварии в Ишимбайском районе. Здесь столкнулись УАЗ и грузовой МАЗ, погиб один из водителей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: МЧС РФ по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: