Двое взрослых и двое детей погибли в страшном пожаре в Ишимбае

Ишимбайский район | 24 апр 2021 | 08:28

Страшный пожар унёс жизни четырех человек, в том числе двоих детей, в городе Ишимбай. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ, поздно вечером 23 апреля заполыхал жилой дом по улице Гоголя.



Приехавшие пожарные обнаружили горение одноэтажного дома размерами 5х7 метров по всей площади. К сожалению, во время тушения были найдены тела 4 погибших – мужчины 1982 г.р., женщины 1972 г.р. и двоих детей – мальчика 2009 г.р. и девочки 2018 г.р.







На место трагедии выехали начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов, а также сотрудники МВД и следователи регионального СКР.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания дома, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, — комментирует пресс-служба СУ СК РФ по РБ.

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Фото: МЧС РФ по РБ