В Уфе река Дема поднялась на 651 сантиметр

Уровень воды в реке Дёме поднялся до 651 сантиметра, сообщила глава Башгидрометцентра Вилора Горохольская. Это на 95 сантиметров больше предыдущего показателя. Об этом Горохольская заявила сегодня, 24 апреля, на брифинге по половодью в Башкирии.
По данным Башгидрометцентра, в ближайшие дни уровень воды в Дёме поднимется еще, но лишь до 660 сантиметров. Специалисты предупредили, что возможен незначительный подъем и реки Белой. Также Вилора Горохольская объяснила, как дожди могут повлиять на ситуацию:
— Те осадки, которые мы наблюдаем сейчас, значительно увеличить уровень воды не могут, — заверила специалист. — Чтобы они повлияли, они должны выпасть в объеме двух-трех месячных норм.
Как отметил замначальника управления МЧС Башкирии Эдуард Идрисов, в зоне риска подтопления остаются Ленинский, Кировский, Калининский и Дёмский районы Уфы.
— Люди в безопасности, силы и средства заблаговременно переведены в дислокации, риски минимизированы, всем предлагаем при необходимости перемещение в пункты временного расселения, — сообщил Идрисов.