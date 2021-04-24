В Уфе река Дема поднялась на 651 сантиметр

Уфа | 24 апр 2021 | 17:38

Уровень воды в реке Дёме поднялся до 651 сантиметра, сообщила глава Башгидрометцентра Вилора Горохольская. Это на 95 сантиметров больше предыдущего показателя. Об этом Горохольская заявила сегодня, 24 апреля, на брифинге по половодью в Башкирии.







По данным Башгидрометцентра, в ближайшие дни уровень воды в Дёме поднимется еще, но лишь до 660 сантиметров. Специалисты предупредили, что возможен незначительный подъем и реки Белой. Также Вилора Горохольская объяснила, как дожди могут повлиять на ситуацию:

— Те осадки, которые мы наблюдаем сейчас, значительно увеличить уровень воды не могут, — заверила специалист. — Чтобы они повлияли, они должны выпасть в объеме двух-трех месячных норм.

— Люди в безопасности, силы и средства заблаговременно переведены в дислокации, риски минимизированы, всем предлагаем при необходимости перемещение в пункты временного расселения, — сообщил Идрисов.

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Фото: из открытых источников

Как отметил замначальника управления МЧС Башкирии Эдуард Идрисов, в зоне риска подтопления остаются Ленинский, Кировский, Калининский и Дёмский районы Уфы.