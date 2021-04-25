"Помогите найти этого ублюдка": в Уфе мужчина жестоко убил бездомную собаку

Уфа | 25 апр 2021 | 10:54

Накануне во дворе жилого дома №190 по улице Пугачева в Уфе произошел вопиющий случай - неизвестный мужчина жестоко избил собаку и выколол ей глаза. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил местный житель.



Уфимец рассказал, что недавно его подруга спасла бездомную собаку - девушка нашла для нее будку и поселила у себя на работе. Впоследствии животное стало любимицей для местных жителей.







В пятницу, 23 апреля, примерно в 1:40, пока собака спала, неизвестный подошел к будке и начал жестоко избивать животное. Издевательства над собакой длились более 10 минут. В результате полученных травм она потеряла зрение - у нее выколоты глаза.



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- Я прошу вас помочь с поиском этого ублюдка! Каждый должен нести ответственность за свои поступки.

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Фото: скрин видео

Предполагаемый живодер попался в объектив камеры видеонаблюдения одного из магазинов. Автор поста просит всех неравнодушных горожан помочь с его поисками.