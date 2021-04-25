В Уфе автомобиль заглох посреди подтопленной дороги

Уфа | 25 апр 2021 | 11:15

В Уфе молодой человек решил выехать за город, но по пути его остановила разлившаяся река Уфимка. В итоге автомобиль просто заглох.



Житель Уфы вместе с девушкой двигались по лесной дороге в микрорайоне Инорс. При движении уфимец обнаружил, что из-за разлива реки подтоплена дорога, но мужчина решил, что ему это препятствие нипочем и продолжил движение.







Автомобиль не справился с задачей и заглох. Попытки снова завестись ни к чему не привели, и мужчина решил пройти пешком в сторону города, чтобы попросить о помощи. Девушку молодой человек оставил в машине.

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Фото: пресс-служба Росгвардии РБ