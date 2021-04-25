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В Уфе автомобиль заглох посреди подтопленной дороги

В Уфе автомобиль заглох посреди подтопленной дороги

Уфа | 25 апр 2021 | 11:15

В Уфе молодой человек решил выехать за город, но по пути его остановила разлившаяся река Уфимка. В итоге автомобиль просто заглох.

Житель Уфы вместе с девушкой двигались по лесной дороге в микрорайоне Инорс. При движении уфимец обнаружил, что из-за разлива реки подтоплена дорога, но мужчина решил, что ему это препятствие нипочем и продолжил движение.

Автомобиль не справился с задачей и заглох. Попытки снова завестись ни к чему не привели, и мужчина решил пройти пешком в сторону города, чтобы попросить о помощи. Девушку молодой человек оставил в машине.


Долго идти не пришлось, уфимец заметил автомобиль Росгвардии и обратился за помощью. Сотрудники вневедомственной охраны смогли вытянуть авто и отбуксировать до ближайшего автомобильное сервиса. А мужчина направил в адрес росгвардейцев благодарность, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Башкирии.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе мужчина жестоко убил бездомную собаку.

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Фото: пресс-служба Росгвардии РБ

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