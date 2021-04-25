В Чишминском районе ребенок получил ожоги лица, пытаясь развести костер

Чишминский район | 25 апр 2021 | 11:23

О несчастном случае, в котором девятилетний ребенок получил ожог лица, сообщил 25 апреля на ежедневном тематическом правительственном брифинге первый замначальника управления МЧС россии по Башкирии Эдуард Идрисов.



«Вчера из ЦРБ Чишминского района поступила информация о том, что к ним поступил девятилетний ребенок с ожогом лица, — уточнил Идрисов. — В ходе дознания выяснилось, что ожог он получил при разведении с использованием жидкости».







Замначальника напомнил о необходимости соблюдать требования пожарной безопасности и все меры предосторожности, предписанные для использования горючих жидкостей и огня, и не доверять разведение костра детям.



Ранее сообщалось об аварии в Чишминском районе: в столкновении двух легковушек пострадал 18-летний парень.





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Фото: из архива newsbash.ru