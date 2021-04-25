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В Стерлитамаке водителю маршрутки стало плохо и он выпал из кабины | видео

В Стерлитамаке водителю маршрутки стало плохо и он выпал из кабины | видео

Стерлитамакский район | 25 апр 2021 | 13:53

Водителю пассажирской Газели в Стерлитамаке за рулем стало плохо, он по ходу движения открыл дверь и выпал на проезжую часть. К счастью, на место быстро прибыли медики и оказали пострадавшему помощь.

Группа «БашДТП» в своих страницах в соцсетях распространило видео инцидента. Сообщается, что это произошло в Стерлитамаке на улице Худайбердина между остановками "Башкирская гимназия" и "Дом радио".

По кадрам видно, как начинает притормаживать маршрутка, открывается дверь со стороны водителя и человек выпадает из кабины.

Сообщается, что водителю стало плохо. Очевидцы быстро вызвали скорую, а медики прибывшие на месте оказали ему помощь.

Пострадали ли в инциденте пассажиры пока не известно. Микроавтобус ударился в ограждение и получил механические повреждения.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке загорелся многоэтажный дом, погиб человек.

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