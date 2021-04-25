В Уфе мужчина избил сожительницу и угрожал ей убийством
Уфа | 25 апр 2021 | 13:59
В ходе конфликта приятель потерпевшей не сдержал ярость и решил показать ей свою силу.
В Отдел полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от местной жительницы о том, что сожитель угрожал ей расправой и нанес телесные повреждения.
По предварительным данным, влюбленная пара не так давно начала познавать радости совместной жизни. В один из весенних дней на почве внезапно возникшей ссоры мужчина начал угрожать девушке, а потом и вовсе применил свою физическую силу. Пострадавшая немедленно обратилась в полицию.
Участковый уполномоченный задержал ранее судимого 30-летнего уфимца. Вину свою он полностью признал.
По данным фактам отделом дознания Отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 115 и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Чтобы обратиться в полицию не обязательно ехать в отдел полиции и писать заявление, достаточно сделать звонок на номер 112, на телефон дежурной части 02 (102- с мобильного).