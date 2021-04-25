В Уфе мужчина избил сожительницу и угрожал ей убийством

Уфа | 25 апр 2021 | 13:59

В ходе конфликта приятель потерпевшей не сдержал ярость и решил показать ей свою силу.



В Отдел полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от местной жительницы о том, что сожитель угрожал ей расправой и нанес телесные повреждения.



По предварительным данным, влюбленная пара не так давно начала познавать радости совместной жизни. В один из весенних дней на почве внезапно возникшей ссоры мужчина начал угрожать девушке, а потом и вовсе применил свою физическую силу. Пострадавшая немедленно обратилась в полицию.







Участковый уполномоченный задержал ранее судимого 30-летнего уфимца. Вину свою он полностью признал.



По данным фактам отделом дознания Отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 115 и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

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Полиция напоминает, в первую очередь – не нужно молчать, если в отношении Вас совершено насилие. Необходимо сразу же обратиться за помощью. В кратчайший срок сообщите в полицию, близким людям, которые способны Вам помочь.Чтобы обратиться в полицию не обязательно ехать в отдел полиции и писать заявление, достаточно сделать звонок на номер 112, на телефон дежурной части 02 (102- с мобильного).





Источник: МВД по Башкирии

Фото: из архива newsbash.ru