Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе мужчина избил сожительницу и угрожал ей убийством

В Уфе мужчина избил сожительницу и угрожал ей убийством

В Уфе мужчина избил сожительницу и угрожал ей убийством

Уфа | 25 апр 2021 | 13:59

В ходе конфликта приятель потерпевшей не сдержал ярость и решил показать ей свою силу.

В Отдел полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение от местной жительницы о том, что сожитель угрожал ей расправой и нанес телесные повреждения.

По предварительным данным, влюбленная пара не так давно начала познавать радости совместной жизни. В один из весенних дней на почве внезапно возникшей ссоры мужчина начал угрожать девушке, а потом и вовсе применил свою физическую силу. Пострадавшая немедленно обратилась в полицию.

Участковый уполномоченный задержал ранее судимого 30-летнего уфимца. Вину свою он полностью признал.

По данным фактам отделом дознания Отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 115 и 119 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Читайте также:

"Помогите найти этого ублюдка": в Уфе мужчина жестоко убил бездомную собаку
Полиция напоминает, в первую очередь – не нужно молчать, если в отношении Вас совершено насилие.  Необходимо сразу же обратиться за помощью. В кратчайший срок сообщите в полицию, близким людям, которые способны Вам помочь.

Чтобы обратиться в полицию не обязательно ехать в отдел полиции и писать заявление, достаточно сделать звонок на номер 112, на телефон дежурной части 02 (102- с мобильного).

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram


Источник: МВД по Башкирии
Фото: из архива newsbash.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: