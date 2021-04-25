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В Чишминском районе затор из мусора едва не обрушил навесной пешеходный мост | видео

В Чишминском районе затор из мусора едва не обрушил навесной пешеходный мост | видео

Чишминский район | 25 апр 2021 | 18:02

Навесной пешеходный мост в Башкирии едва не рухнул из-за создавших засор мусора и топляка. ЧП произошло в районе деревни Бочкаревка в Чишминском районе. Навесной мост через Дему, соединяющий населенный пункт с селом Черниговка оказался под угрозой разрушения.

На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России. В результате зацепившегося за мост топляка и мусора образовался затор, который мешал естественному течению реки. Специалисты прямо в воде распилили большое дерево на две части и ликвидировали затор.

- По состоянию на 15.00 24.04.2021 года работы по освобождению моста были завершены, затор ликвидирован, угроза разрушению моста отсутствует, — сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.
Из-за подъема воды в реке Дема центральная часть подвесного моста ушла под воду на глубину 40 – 50 см. На данный момент проход по мосту запрещен. Подъездные пути к Бочкаревке и Черниговке имеются, жизнеобеспечение населения не нарушено. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Чишминском районе ребенок получил ожоги лица, пытаясь развести костер.
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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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