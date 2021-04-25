В Чишминском районе затор из мусора едва не обрушил навесной пешеходный мост | видео

Чишминский район | 25 апр 2021 | 18:02

Навесной пешеходный мост в Башкирии едва не рухнул из-за создавших засор мусора и топляка. ЧП произошло в районе деревни Бочкаревка в Чишминском районе. Навесной мост через Дему, соединяющий населенный пункт с селом Черниговка оказался под угрозой разрушения.





На место оперативно прибыли силы и средства МЧС России. В результате зацепившегося за мост топляка и мусора образовался затор, который мешал естественному течению реки. Специалисты прямо в воде распилили большое дерево на две части и ликвидировали затор.

- По состоянию на 15.00 24.04.2021 года работы по освобождению моста были завершены, затор ликвидирован, угроза разрушению моста отсутствует, — сообщает пресс-служба МЧС РФ по РБ.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео