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Под Уфой водитель "Чери Тигго" наехал на бортовую "Газель"

Под Уфой водитель "Чери Тигго" наехал на бортовую "Газель"

Уфа | 26 апр 2021 | 09:30

25 апреля на дорогах Башкортостана в пяти автомобильных авариях травмированы семь человек.

В результате наезда на стоящее транспортное средство пострадали два человека. Авария произошла в первом часу ночи в Уфимском районе на 1454 км автодороги Самара-Уфа- Челябинск. 34-летний житель Самарской области за рулём "Чери Тигго" совершил наезд на остановившуюся на правой полосе бортовую "Газель" под управлением 30-летнего жителя г.Туймазы. Водитель и пассажир легкового автомобиля получили травмы.

Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 2200 нарушений правил дорожного движения, задержанные 56 нетрезвых водителей. 

Ранее сообщалось о том, что в Уфе мужчина избил сожительницу и угрожал ей убийством.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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