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Авария в Альшеевском районе: столкнулись Audi 100 и встречный Geely MK

Авария в Альшеевском районе: столкнулись Audi 100 и встречный Geely MK

Альшеевский район | 27 апр 2021 | 09:25

26 апреля на дорогах Башкортостана зарегистрировано две автомобильные аварии, в которых два человека получили травмы.

В шестом часу утра в Альшеевском районе на 125 км автодороги Чишмы-Аксёново- Киргиз-Мияки столкнулись Audi 100 под управлением 22-летнего местного жителя и встречный Geely MK, за рулем которого находился 31-летний житель соседнего Миякинского района. В результате аварии водитель Audi получил травмы и госпитализирован. Начато разбирательство. 

За сутки сотрудниками госавтоинспекции выявлено порядка 2380 нарушений правил дорожного движения, задержаны 33 нетрезвых водителя.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Альшеевском районе. Здесь лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и Chevrolet Niva.

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Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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