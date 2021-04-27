Авария в Альшеевском районе: столкнулись Audi 100 и встречный Geely MK
Альшеевский район | 27 апр 2021 | 09:25
26 апреля на дорогах Башкортостана зарегистрировано две автомобильные аварии, в которых два человека получили травмы.
В шестом часу утра в Альшеевском районе на 125 км автодороги Чишмы-Аксёново- Киргиз-Мияки столкнулись Audi 100 под управлением 22-летнего местного жителя и встречный Geely MK, за рулем которого находился 31-летний житель соседнего Миякинского района. В результате аварии водитель Audi получил травмы и госпитализирован. Начато разбирательство.
За сутки сотрудниками госавтоинспекции выявлено порядка 2380 нарушений правил дорожного движения, задержаны 33 нетрезвых водителя.
Ранее сообщалось об еще одной аварии в Альшеевском районе. Здесь лоб в лоб столкнулись «Лада Приора» и Chevrolet Niva.
Источник: @dgilmutdinov
Фото: блог начальника ГИБДД РБ
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