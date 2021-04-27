В Дюртюлях мужчина разгромил прилавок с алкоголем

Дюртюлинский район | 27 апр 2021 | 12:36

Житель Дюртюлей разгромил прилавок с алкоголем в одном из продуктовых магазинах города. Мужчину за странным занятием зафиксировала камера наблюдения, а ролик с ним уже разошелся по всем местным пабликам.



На кадрах видно, как молодой человек с камнем в руках подходит к стеллажам с алкоголем, прицеливается и бросает в них булыжник. Однако с первой попытки ему не удается разбить бутылки, и он решается на «ручное управление». Мужчина берет тары и уже ими громит прилавок.







К слову, продавцы магазина никак не отреагировали на агрессивное поведение жителя города. Сотрудник молча досмотрел представление и в конце даже улыбнулся. Только позже выяснить, что полиция уже была вызвана.



В МВД Башкирии прокомментировали инцидент и сообщили, что мужчина задержан, а ущерб от его действий оценен в 10 тысяч рублей.



Пресс-служба МВД по РБ:



«Прибывшие полицейские задержали нетрезвого гражданина. Он был доставлен в отдел. Составлен административный протокол по статье «уничтожение или повреждение чужого имущества». В Следственный комитет РБ направлены материалы по факту оскорбления сотрудника полиции. Предположительный ущерб магазину составил около 10 тысяч рублей».

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Фото: скриншот видео