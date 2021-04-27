Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Дюртюлях мужчина разгромил прилавок с алкоголем

В Дюртюлях мужчина разгромил прилавок с алкоголем

В Дюртюлях мужчина разгромил прилавок с алкоголем

Дюртюлинский район | 27 апр 2021 | 12:36

Житель Дюртюлей разгромил прилавок с алкоголем в одном из продуктовых магазинах города. Мужчину за странным занятием зафиксировала камера наблюдения, а ролик с ним уже разошелся по всем местным пабликам.

На кадрах видно, как молодой человек с камнем в руках подходит к стеллажам с алкоголем, прицеливается и бросает в них булыжник. Однако с первой попытки ему не удается разбить бутылки, и он решается на «ручное управление». Мужчина берет тары и уже ими громит прилавок.

К слову, продавцы магазина никак не отреагировали на агрессивное поведение жителя города. Сотрудник молча досмотрел представление и в конце даже улыбнулся. Только позже выяснить, что полиция уже была вызвана.

В МВД Башкирии прокомментировали инцидент и сообщили, что мужчина задержан, а ущерб от его действий оценен в 10 тысяч рублей.

Пресс-служба МВД по РБ:

«Прибывшие полицейские задержали нетрезвого гражданина. Он был доставлен в отдел. Составлен административный протокол по статье «уничтожение или повреждение чужого имущества». В Следственный комитет РБ направлены материалы по факту оскорбления сотрудника полиции. Предположительный ущерб магазину составил около 10 тысяч рублей».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: