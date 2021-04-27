Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Салавате молодая мать оставила 2-летнюю дочь умирать в пустой квартире

В Салавате молодая мать оставила 2-летнюю дочь умирать в пустой квартире

В Салавате молодая мать оставила 2-летнюю дочь умирать в пустой квартире

Салават | 27 апр 2021 | 19:38

В Салавате молодая мать оставила двухлетнюю девочку умирать в пустой квартире, а сама ушла развлекаться. Сотрудники полиции приехали на вызов жильцов многоквартирного дома, которые жаловались на непрекращающийся плач ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД сегодня, 27 апреля.

«К ним тянулась охрипшая от плача девочка в переполненном подгузнике. Губы малышки были потрескавшиеся от обезвоживания, волосы спутаны», — сообщает представитель отдела МВД России по городу Салавату Ильмира Хайбуллина.

Ребенка немедленно изъяли и госпитализировали. Врачи диагностировали у двухлетней девочки бронхит, дефицит массы тела, истощение и обезвоживание, а также задержки в развитии и сильный психоэмоциональный стресс. Она боялась остаться одна, начинала биться головой о стену и плакать. В настоящий момент малышка приходит в себя, набирает вес, но ей необходима длительная реабилитация.

Как удалось установить позднее, довели девочку до такого состояния родные мама и бабушка. Женщины занимались своей личной жизнью, а не уходом за ребенком. Татьяна (имя изменено) родила дочь будучи 17-летним подростком. Бабушке малышка тоже оказалась не нужна – скоро после рождения внучки она переехала к сожителю.

Оставшись с ребенком на руках в двухкомнатной квартире, Татьяна просто начала встречаться с мужчинами и ходить на вечеринки, а малышку оставлять на несколько суток в одиночестве. Она старалась запирать малютку в дальней комнате, чтобы ее плачь никому не мешал, поэтому соседи не сразу забили тревогу. Сообщается, что в доме правоохранители застали настоящую разруху – по стенам были размазаны остатки еды и экскрементов, на столе лежали покрытые плесенью продукты.



В настоящее время молодую мать лишили родительских прав, на нее возбуждено уголовное дело. Известно также, что отец девочки отказался от нее год назад.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МВД РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: