Житель Башкирии жестоко убил и ограбил шестерых человек

Янаульский район | 27 апр 2021 | 20:51

Житель Башкирии жестоко убил шесть человек, а затем ограбил их. Об этом сообщает пресс-служба Следкома РБ.



Зверства 52-летний уроженец Янаульского района творил на протяжении трех лет – с 2008 по 2011 годы. Его жертвами становились зажиточные селяне пожилого возраста. Первыми он убил две супружеские пары в возрасте от 73 до 82 лет. Последними его жертвами стали отец с сыном. На момент смерти им было по 75 и 42 года, соответственно.







Действовал убийца хладнокровно. Он специально выбирал пенсионеров, чтобы они не могли оказать ему сопротивление, затем избавлялся от мужчин: бил тупым предметом по голове. Затем он принимался за женщин, которых душил. После убийства сразу же приступал к краже драгоценностей и денег.



Следов мужчина не оставлял, а в один раз даже поджег дом убитых, чтобы замести улики.



Пресс-служба СК по РБ:

«Подсудимый вину в совершенных преступлениях не признал. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особо режима. Приговор в законную силу не вступил»

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Фото: СУ СК России по РБ