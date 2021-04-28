В Бирске стая собак загнала детей на дерево

Бирский район | 28 апр 2021 | 22:03

Сегодня, 28 апреля, в социальных сетях распространилось видео, на котором четверо детей спасаются от стаи собак на дереве. Данные кадры были сняты в Бирске.



Авторы записи за кадром переживают, что дети могут сорваться: слышен голос женщины, которая предлагает выйти и покормить животных, чтобы они ушли, однако ее собеседник от этого плана отказывается.







Новость вызвала противоречивые комментарии. Большая часть комментаторов беспокоится за ребят. Многие вспомнили трагедию в Учалинском районе, где стая собак загрызла 4-летнего ребенка. Однако некоторые пользователи соцсетей отметили, что собаки ведут себя неагрессивно, а мальчики, возможно, просто играют.

«Странно. Если бы дети на дереве спасались от собак, то, очевидно, собаки бегали бы внизу, лаяли и кидались бы на детей. Именно так ведут себя данные животные, выражая агрессию. А что мы видим на видео? Дети залезли на дерево. Собаки спокойно ходят внизу. Это все», — написала Надежда Курамшина.

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«Собаки-то даже не лают, лежат спокойно, ждут детей, с которыми, скорее всего, дружат и пришли с ними. Мальчишкам просто захотелось полазить по деревьям», — предположила Светлана Белчаева.

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Фото: скрин видео