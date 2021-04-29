В Башкирии пропала жительница Белебея Лидия Новикова

Белебеевский район | 29 апр 2021 | 09:41

Волонтеры «Лиза Алерт» в Башкирии передают о пропаже 12-летней Лидии Новиковой из Белебея. Сообщается, что девочка вышла из дома 28 апреля и исчезла.



Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые под каре, глаза зелено-голубые.



Была одета: бежевая куртка, черная толстовка с капюшоном, черные джинсы, бежевые кроссовки.



Если у вас есть какая-то информация о местонахождении подростка или вы ее видели на улице, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.



Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе рецидивист ограбил пожилого мужчину, ударив его топором.



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Фото: Лиза Алерт Башкортостан