В Башкирии пропала жительница Белебея Лидия Новикова
Белебеевский район | 29 апр 2021 | 09:41
Волонтеры «Лиза Алерт» в Башкирии передают о пропаже 12-летней Лидии Новиковой из Белебея. Сообщается, что девочка вышла из дома 28 апреля и исчезла.
Приметы: рост 162 сантиметра, худощавого телосложения, волосы русые под каре, глаза зелено-голубые.
Была одета: бежевая куртка, черная толстовка с капюшоном, черные джинсы, бежевые кроссовки.
Если у вас есть какая-то информация о местонахождении подростка или вы ее видели на улице, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.
Ранее сообщалось о том, что в Белебеевском районе рецидивист ограбил пожилого мужчину, ударив его топором.
Источник:
gorobzor.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан
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