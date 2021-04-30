В Белорецком районе взорвался газпровод, перекрыта автодорога

Белорецкий район | 30 апр 2021 | 09:22

Сегодня утром, 30 апреля, в пресс-службе МЧС России по республике сообщили о пожаре в Белорецком районе.



Как стало известно, произошла разгерметизация оборудования, что привело к возгоранию магистрального газового трубопровода, проходящего возле поселка Серменево. В настоящий момент на месте происшествия работают спасатели. В операции по тушению задействованы 38 человек и 15 пожарных машин. На место пожара также прибыл глава Белорецкого района Андрей Иванюта. Он передал, что ситуация находится под контролем.







Сообщается, что пострадавших нет, однако из-за возгорания пришлось перекрыть часть автомобильной дороги. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по РБ Динар Гильмутдинов. По его словам, движение ограничено на 205 километре трассы Уфа – Инзер – Белорецк. Водители могут объехать опасный участок через деревню Серменево.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе мужчины на лодке попытались спасти корову, но сами попали в беду.





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Фото: скриншот видео