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Глава Белорецкого района прокомментировал взрыв газа на трубопроводе

Глава Белорецкого района прокомментировал взрыв газа на трубопроводе

Белорецкий район | 30 апр 2021 | 10:12

Глава Белорецкого района Андрей Иванюта прокомментировал ситуацию со взрывом газопровода в поселке Серменево. Напомним, инцидент случился сегодня, 30 апреля, утром.

"Прорыв локализован, задвижки на трубе перекрыты. Сейчас идëт выгорание остатков газа. Угрозы жизни и здоровью жителей нет. Произведена опашка земли в районе пожара, так что опасности распространения огня нет.

На время перекрыли газ в Серменево, Азналкино и Кадыше. В городе газ есть. Все экстренные службы на месте, ситуация под контролем. Повреждено дорожное покрытие на трассе Белорецк-Уфа в районе Серменево, объезд через Серменево. По возвращении из Серменево собираю совещание с сетевиками и руководителями, подробности сообщу позже", — написал Андрей Иванюта в своих официальных аккаунтах в соцсетях. 

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Источник: gtrk.tv

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