В Уфе маленькая девочка провалилась в канализационный колодец

Уфа | 30 апр 2021 | 12:41

Сегодня в столице Башкирии в новом микрорайоне Кузнецовский едва не произошла трагедия. Рядом домом № 9 на ул. Просвещения маленькая девочка провалилась в канализационный колодец.







Причем, по словам очевидцев, он был смонтирован на новом тротуаре и был закрыт пластиковой крышкой, которая просто провернулась под весом ребенка.

— Женщина с дочкой прогуливалась. У нас район молодой, тут часто мамы-декретницы гуляют. В какой-то момент я смотрю, мама отвернулась, девочка бежала за ней и бац, она ушла под землю. Мы среагировали моментально. Подбежали и стали ее вытаскивать, ребенок сначала ничего не понял, а потом, как его достали, стал плакать. Мама сразу же унесла дочку домой. Вроде ничего не повредила. Страшно конечно, а вдруг там бы какой-нибудь штырь торчал, она же умереть могла, — рассказала в соцсетях местная девушка, очевидец ЧП. Ранее, второго марта на ул, Касимовской в Уфе девочка также упала в колодец, который был глубиной более шести метров. Только благодаря грязи на дне канализационного сооружения, ребенок не пострадал.

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