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В Уфе загорелся маршрутный автобус

В Уфе загорелся маршрутный автобус

Уфа | 30 апр 2021 | 14:01

Сегодня, 30 апреля, в семь утра в микрорайоне Уфы Черниковка загорелся автобус № 15. Очевидцы засняли инцидент на видео.

Автобус марки НЕФАЗ № 15 вспыхнул прямо на остановке рядом с улицей Свободы. На кадрах видно, что моторный отсек окутан дымом и наружу вырываются языки пламени. Водитель не растерялся и попытался потушить огонь самостоятельно.

В МЧС Башкирии сообщили, что горение было ликвидировано в 07:21. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. В МЧС отметили, что пассажиров в автобусе во время возгорания не было. Водитель не пострадал.

— Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Работает дознаватель МЧС России, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что В Уфе маленькая девочка провалилась в канализационный колодец.
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Источник: ufa1.ru
Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан / bashdtp / vk.com

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