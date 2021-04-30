В Уфе произошел пожар в многоэтажном жилом доме | видео

Уфа | 30 апр 2021 | 21:49

30 апреля, очевидцы сообщили о пожаре в Уфе. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как черный дым валит из окон многоэтажного дома. Об этом сообщает ГорОбзор.



Со слов свидетелей случившегося, возгорание произошло в многоэтажном доме на улице Амантая.







В МЧС по Башкирии информацию о пожаре подтвердили, сообщив, что возгорание произошло на 7 этаже 18 этажного жилого дома.

«К тушению привлечены 39 человек и 11 единиц техники. В 19:57 пожар локализован. Открытое горение ликвидировано в 20:09. Всего эвакуировано 92 человека, в том числе 26 детей. По предварительным данным в результате пожара пострадала женщина, она передана в руки медиков», – проинформировали в ведомстве.





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Фото: скрин видео