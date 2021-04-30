Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » » В Уфе произошел пожар в многоэтажном жилом доме | видео

В Уфе произошел пожар в многоэтажном жилом доме | видео

В Уфе произошел пожар в многоэтажном жилом доме | видео

Уфа | 30 апр 2021 | 21:49

30 апреля, очевидцы сообщили о пожаре в Уфе. Очевидцы сняли видео, на котором видно, как черный дым валит из окон многоэтажного дома. Об этом сообщает ГорОбзор.

Со слов свидетелей случившегося, возгорание произошло в многоэтажном доме на улице Амантая.

В МЧС по Башкирии информацию о пожаре подтвердили, сообщив, что возгорание произошло на 7 этаже 18 этажного жилого дома. 

«К тушению привлечены 39 человек и 11 единиц техники. В 19:57 пожар локализован. Открытое горение ликвидировано в 20:09. Всего эвакуировано 92 человека, в том числе 26 детей. По предварительным данным в результате пожара пострадала женщина, она передана в руки медиков», – проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе загорелся маршрутный автобус. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: скрин видео

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: