Авария в Стерлитамаке: водитель «Фольксваген Поло» погиб, врезавшись в дерево

Стерлитамакский район | 01 май 2021 | 17:02

На дорогах Башкирии 30 апреля произошло четырнадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и шестнадцать получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.







В пятницу, около 8:00 в Стерлитамаке на улице Карла Маркса 40-летний местный житель за рулем «Фольксваген Поло», предположительно, при обгоне, столкнулся по касательной с попутным автомобилем «Чери КьюКью», после чего наехал на дерево. В результате аварии водитель «Фольксваген» скончался на месте происшествия, его 38-летняя супруга с травмами госпитализирована.

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Фото: УГИБДД МВД по РБ