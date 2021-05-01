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В Башкирии житель Подмосковья врезался в автомобиль ДПС

В Башкирии житель Подмосковья врезался в автомобиль ДПС

Салават | 01 май 2021 | 17:12

В Республике Башкортостан на оренбургской автодороге недалеко от Салавата произошло дорожно-транспортное происшествие: водитель Киа Sportage въехал в патрульный автомобиль марки “Лада Приора”, стоявший с включенными проблесковыми маячками. К моменту столкновения, сотрудников ГИБДД в автомобиле не было.

Было установлено, что за рулем иномарки находился 73-летний мужчина из Московский области, не получивший никаких травм. Полицейские на данный момент устанавливают причины аварии.

Ранее сообщалось о массовой аварии в Салавате. Здесь на одной из улиц города столкнулись 4 автомобиля.  В результате аварии пострадали водитель ВАЗ, а также его семилетний пассажир, учащийся первого класса.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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