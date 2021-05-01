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В Благовещенске образовалась яма диаметром 6 метров

В Благовещенске образовалась яма диаметром 6 метров

Благовещенский район | 01 май 2021 | 20:18

В Благовещенске ночью на улице Демьяна Бедного произошел обвал грунта. Как сообщили в районной администрации, неподалеку от частных жилых домов образовалась яма диаметром 6 метров и глубиной 2,5–3 метра.

Уточняется, что из-за обвала никто не пострадал, ущерб имуществу не был нанесен. Кроме того, в этом месте не проходят инженерные сети, которые могли бы повредиться.

На место выехали аварийные службы. Для засыпки ямы потребовалось 16 КамАЗов земли.

Ранее сообщалось о том, что в Благовещенске 14-летняя девушка с друзьями напала на несовершеннолетнюю. Всех троих нападавших удалось задержать в короткий срок.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Благовещенского района

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