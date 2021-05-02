Авария в Абзелиловском районе: трое мужчин скончались, вылетев в кювет

В Республике Башкортостан 1 мая примерно в 5:00 на третьем километре автомобильной дороги Аскарово-Халилово в Абзелиловском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
Известно, что 21-летний местный житель за рулем «Дэу Нексия» не смог справиться с управлением и вылетел с дороги в правый кювет. После этого автомобиль перевернулся.
В результате ДТП водитель и его пассажиры, мужчины, 40 и 24 лет, скончались от полученных травм на месте трагедии. Начато разбирательство.