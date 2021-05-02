Авария в Абзелиловском районе: трое мужчин скончались, вылетев в кювет

Абзелиловский район | 02 май 2021 | 11:06

В Республике Башкортостан 1 мая примерно в 5:00 на третьем километре автомобильной дороги Аскарово-Халилово в Абзелиловском районе случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.



Известно, что 21-летний местный житель за рулем «Дэу Нексия» не смог справиться с управлением и вылетел с дороги в правый кювет. После этого автомобиль перевернулся.







В результате ДТП водитель и его пассажиры, мужчины, 40 и 24 лет, скончались от полученных травм на месте трагедии. Начато разбирательство.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в Абзелиловском районе. Здесь водитель "Гранты" вылетел в кювет, погибли 2 человека.



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Фото: УГИБДД МВД по РБ