В Сибае водитель врезался в дорожный знак и оказался в кювете

Сибай | 02 май 2021 | 11:17

В прошедшую субботу, 1 мая, в городе Сибае водитель за рулем иномарки не справился с управлением и едва не погиб.



Все произошло в Сибае на ул. Мамбеткулова. Мужчина за рулем «Рено Европа» сперва врезался в дорожный знак недалеко от магазина, а затем съехал с дороги. Водитель отделался небольшими травмами. На место дорожно-транспортного происшествия прибыли спасатели, врачи и полицейские.







Ранее сообщалось о том, что в Сибае за взятку задержали начальника отдела образования. Подозреваемого задержали сотрудники управления ФСБ по республики, управления экономической безопасности противодействия коррупции МВД Башкирии вместе с коллегами из Сибая. Уголовное дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере.





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