Гороскоп на сегодня, 2 мая 2021 года, для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня | 02 май 2021 | 11:21

Гороскоп будто специально создан для того, чтобы добиваться своего. Неудивительно, что по этой причине сильно обострится конкуренция в любых сферах жизни. Более точный прогноз на ближайшие 24 часа для представителей разных знаков зодиака в нашей традиционной рубрике «Гороскоп».



Овен

Главной движущей силой Овна станут амбиции. Ему недостаточно просто справляться с делами – ему нужно делать все лучше всех и так, чтобы это заметили.







Телец

Телец будет особенно тяготиться рутиной: когда каждый день вокруг одно и то же, это начинает надоедать. Чтобы не впасть в тоску или в состояние полусонной комы, звезды гороскопа советуют Тельцу встряхнуться и что-либо поменять.



Близнецы

От Близнецов потребуется проявить напористость и даже, если нужно, умение постучать кулаком по столу. Если Близнецы не сумеют проявить решительность и твердость, окружающие быстро присвоят себе их идеи и заслуги.



Рак

Успех сегодняшнего дня Рака напоминает езду на велосипеде: чем медленнее едешь, тем больше рискуешь упасть. И наоборот – набрав хорошую скорость, Рак обнаружит, что любое дело спорится в его руках.



Лев

С самого утра Лев с головой уйдет в работу, и вынырнуть ему будет нелегко. Он будет настолько сосредоточен, что никакая суета, царящая вокруг, не в силах ему помешать.



Дева

У Девы неожиданно для нее самой могут проснуться организаторские способности, и ситуация будет этому способствовать. Возможно, Деву попросят провести совещание, организовать праздник или пикник.



Весы

Весы рискуют столкнуться с жесткой конкуренцией и давлением в свой адрес. Возможно, кто-то из коллег захочет подсидеть Весы, отодвинув их в сторону, а может быть, Весам предстоит столкнуться с нападками недоброжелателей.



Скорпион

В делах Скорпиону может сильно мешать желание поскорее добиться результата. Самое интересное, что такая торопливость будет действовать прямо наоборот, тормозя работу и отодвигая сроки.



Стрелец

Девизом жизни Стрельца станет безапелляционное «Я сам!». Звезды гороскопа не склоняют его к тому, чтобы равняться на окружающих или хотя бы советоваться с ними: из-за этого многие его решения могут казаться неожиданными.









Козерог

Секрет успеха Козерога кроется в его умении организовывать людей, добиваясь от них нужных результатов. День не склоняет Козерога к тому, чтобы самому совершать трудовые подвиги, однако он спокойно может совершать эти подвиги руками окружающих.



Водолей

Водолею могут поручить дела, с которыми он боится не справиться: возможно, он считает, что обладает недостаточным опытом, знаниями или навыками для их выполнения. Такая неуверенность в себе может плохо сказаться на результате.



Рыбы

Сегодня энтузиазма Рыбам не занимать: они будут по-настоящему увлечены тем, что делают. Благодаря такому удачному настрою работа у Рыб завтра обещает спориться, а окружающие будут тянуться к ним за советом.





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