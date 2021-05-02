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Житель Бураевского района обокрал знакомую, проникнув к ней в дом

Житель Бураевского района обокрал знакомую, проникнув к ней в дом

Бураевский район | 02 май 2021 | 13:39

Полицейские Бураевского района задержали 41-летнего ранее судимого за хищение мужчину, который снова взялся за старое.

В правоохранительные органы обратилась 48-летняя местная жительница, сообщившая, что в ее доме взломали замок  и украли 7 тысяч рублей. Потерпевшая указала на подозреваемого и сообщила, что уже попросила возвратить похищенное. Но мужчина не признавал свою вину, и диалога у них не вышло.

Согласно информации пресс-центра МВД Республики Башкортостан, преступником вправду оказался тот самый мужчина. До происшествия он за символическую плату помогал хозяйке с посадкой плодовых деревьев и увидел где женщина хранит денежные средства. Когда сельчанка ушла по своим делам, преступник взломал замок и похитил из  шкафа наличные. Сейчас ему грозит наказание в соответствии с Уголовным кодексом за совершение хищения, совершенное с незаконным проникновением в жилище.

Ранее сообщалось о том, что в Бураевском районе чиновник ответит за махинации с жильем для детей-сирот.

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Источник: www.sobkor02.ru

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