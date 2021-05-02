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В Татышлинском районе двое молодых мужчин стали жертвами ДТП

В Татышлинском районе двое молодых мужчин стали жертвами ДТП

Татышлинский район | 02 май 2021 | 17:30

2 мая, в Татышлинском районе Республики Башкортостан произошла авария со смертельным исходом. На 4-ом километре автодороги Верхние Татышлы-Вязовка перевернулась машина.

Сообщается, что водитель «ВАЗ-2106», вероятно, потерял управление и вылетел в кювет. В результате ДТП погибли двое мужчин 29 и 28 лет. На данный момент правоохранители устанавливают водителя автомобиля и все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Татышлинском районе. Здесь пьяный водитель ВАЗа врезался в грузовик. В результате ДТП водитель «десятки» и его пассажир были госпитализированы. Начато разбирательство.

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Фото: ГИБДД по РБ

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